SAN SEVERO – SETTEMBRE: PROSEGUONO GLI APPUNTAMENTI CON LA RASSEGNA “SERE D’ESTATE 2021”

Proseguono anche nel mese di settembre gli eventi culturali programmati dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura, nell’ambito della rassegna Sere d’Estate 2021.

“Tutti gli eventi – dichiara l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – sono risultati molto interessanti ed assai graditi dal pubblico che ha affollato le serate, abbiamo provato a restituire alla città di San Severo quei momenti culturali indispensabili che da un anno ci sono stati negati, riportando sul palcoscenico gli artisti della nostra Terra, troppo a lungo lontani dalle scene a causa dell’epidemia. Speriamo di poter continuare anche quest’inverno con nuovi e interessanti appuntamenti culturali nel nostro Teatro Comunale Giuseppe Verdi, nella Galleria Comunale Luigi Schingo e nella Biblioteca Comunale Alessandro Minuziano. Voglio ringraziare tutti per il contributo dato e che sicuramente non mancherà anche per i prossimi eventi programmati: il pubblico sempre presente, nel rispetto delle norme in vigore, che con grande entusiasmo ha mostrato interesse con i suoi calorosi applausi; tutti gli artisti di grandissimo livello e professionalità che hanno partecipato con le loro proposte; i tecnici addetti alle strutture, ai service e tutti i responsabili della comunicazione; lo staff della security; i volontari; la polizia municipale e le forze dell’Ordine; il dirigente e la responsabile del procedimento dell’Assessorato alla Cultura. Grazie ancora. Andiamo avanti con la Cultura. Vi aspettiamo”.

SAN SEVERO, 7 settembre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo