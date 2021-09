Tende montate e volontari all’opera: ecco il Campo di Protezione Civile per le “G.emme” della Misericordia

Appuntamento da oggi a domenica nel Borgo di Montegrosso ad Andria. Formazione teorica e pratica per 24 giovani

Tende montate e campo pronto per una settimana di Protezione Civile con la Misericordia. Accade a Montegrosso dove la Confraternita andriese ha organizzato una settimana di attività formative settembrine per i giovani ragazzi di “G.emme”. Guidati dal referente giallociano Domenico Tursi, i 24 ragazzi appartenenti al movimento giovanile della Misericordia di Andria avranno la possibilità a partire da oggi e sino a domenica prossima di vivere un’esperienza sul campo di Protezione Civile con l’alternanza di formazione teorica e pratica. Non mancheranno anche i momenti di socialità.

Formazione sanitaria con il conseguimento di importanti certificazioni come BLSD e PBLSD, ma anche formazione nel campo della comunicazione d’emergenza, formazione spirituale ed attività educative e sociali faranno da sfondo alle attività pratiche di Protezione Civile. La formazione per i più giovani è tra le attività da sempre prioritarie della Misericordia di Andria che prosegue anche con le diverse azioni sociali sulla borgata di Montegrosso. In azione infatti ci sono già da inizio estate i ragazzi del servizio civile.