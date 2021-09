TORREMAGGIORE – IN SCENA FEDERICO II CON ”FRIDERICUS – HISTORIA FRIDERICIANA”

Uno spettacolo teatrale per celebrare l’VIII centenario dell’arrivo di Federico II in Capitanata (1221-2021). Promosso dall’Amministrazione Comunale di Torremaggiore di concerto con l’Assessorato alla Cultura della Regione Puglia e con il Teatro Pubblico Pugliese, ”FRIDERICUS – HISTORIA FRIDERICIANA” è in cartellone per “Suggestioni Sub Flore”.

Scritto da Ciro Panzone, per la co-regia di Daniela Ciavarella, coinvolge numerosi attori e speakers intorno alla figura di uno dei più carismatici personaggi storici di sempre.

tino, che conferma il suo infaticabile lavoro di valorizzazione della storia e del territorio. Un’iniziativa del Centro Attività Culturali don Tommaso Leccisotti di Torremaggiore, presieduto dal prof. Salvatore D’Amico, già padre del tradizionale Corteo Storico di Federico e Fiorentino, che conferma il suo infaticabile lavoro di valorizzazione della storia e del territorio.

Segue video di sintesi, con organizzatori e partecipanti.