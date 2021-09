Covid, Tajani “Tampone gratuito per chi non può vaccinarsi”

ROMA (ITALPRESS) – “Sbagliano coloro che non si vaccinano, credo sia giusto vaccinarsi. Sanitari no vax? Sbagliano quei medici, si devono vaccinare per tutelare la loro salute e dei loro pazienti, è una questione di responsabilità”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite di “Morning News”, Canale 5. “Parlare di nuovo lockdown ha senso, dobbiamo evitare che ad inizio autunno ci sia una nuova pandemia, per questo è importante la vaccinazion” ha aggiunto “Noi siamo favorevoli ai tamponi gratuiti per le persone che non possono essere vaccinate”. Quindi sul reddito di cittadinanza: “Se ci sarà un referendum per l’abrogazione del reddito di cittadinanza penso la posizione di Forza Italia sarà favorevole, il reddito di cittadinanza è stato un fallimento, i soldi vanno spesi per creare lavoro non per sostenere chi non lavora, devono essere usati per abbassare il cuneo fiscale”. Sugli attacchi di Letta alla Lega, dice: “Enrico Letta strumentalizza a fini elettorali, il Pd è in difficoltà, il centrodestra è in crescita e cerca di provocare danni alla stabilità centrodestra, detto questo noi siamo favorevoli al green pass, l’obiettivo salvare vite umane e attività”. “L’unità del centrodestra non si basa sulla durata del green pass, queste sono scelte tecniche, bisogna vaccinare il maggior numero dei cittadini cercando di convincere coloro che hanno dubbi” ha aggiunto “il green pass è utilissimo, non crea chissà quali problemi”. Infine sul Rave a Viterbo, Tajani afferma: “Ci sono gravi responsabilità da parte delle autorità locali, se sapevano dovevano impedire il raduno di tanti giovani, devono essere accertate le responsabilità se qualcuno deve essere sostituito è giusto che sia”. Ma su una possibile mozione di sfiducia per la ministra Lamorgese, risponde: “Siamo sempre stati contrari alle mozioni di sfiducia individuali, non bisogna strumentalizzare”

(ITALPRESS)