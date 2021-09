Covid: in Puglia 243 nuovi casi e 5 decessi. 213 ricoverati in area non critica e 26 in terapia intensiva

(ANSA) – BARI, 08 SET – Oggi in Puglia si registrano 243 nuovi casi di Coronavirus e 5 morti. L’incidenza dei nuovi casi sui 15.241 test effettuati è dell’1,6% (ieri era dello 0.9%).

Su 3.978 persone attualmente positive 213 sono ricoverate in area non critica mentre 26 sono in terapia intensiva.

I nuovi casi giornalieri sono stati individuati 94 in provincia di Bari, 49 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 16 nel Brindisino, 16 nel Foggiano, 60 nel Leccese, 10 nel Tarantino. (ANSA).