SAN SEVERO – CAMPAGNA VITIVINICOLA: AVVISO AGLI AGRICOLTORI ED ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

SI AVVISANO GLI AGRICOLTORI E LE ASSOCIAZION DI CATEGORIA CHE PER LE PRATICHE RELATIVE ALLA CAMPAGNA VITIVINICOLA – anno 2021:

– attestati di produzione,

– vidimazione bolle di accompagnamento per il trasporto del prodotto, gli Uffici Comunali del Servizio Agricoltura, siti in via Martiri di Cefalonia,1 – effettueranno i seguenti giorni ed orari di APERTURA:

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

– mattina ore 8:30 – 13:30;

– pomeriggio ore 16:30 – 18:30.

Gli Uffici Comunali della Polizia Locale siti in via Terranova, 37, effettueranno esclusivamente la vidimazione delle bolle di accompagnamento per il trasporto del prodotto nei seguenti giorni di APERTURA: SABATO e DOMENICA.

Assessore all’Agricoltura – Felice Carrabba.

SAN SEVERO, 9 settembre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo