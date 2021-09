SAN SEVERO – LA REGIONE PUGLIA FINANZIA CON 12 MILIONI DI EURO GLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA’ “PEZZA IMPERIALE”

La REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE, con proprio ATTO DIRIGENZIALE N. 193 del 25 agosto 2021 del Registro delle Determinazioni FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 26/2016 avente ad oggetto: Patto per lo sviluppo della Regione Puglia – D.G.R. n.288/2021. Procedura negoziale di cui alle DD.G.R. nn. 2322/2019 e 510/2021. Accertamento di entrata, concessione e impegno di spesa di € 12.000.000,00 in favore del Comune di San Severo, ha comunicato al Comune di San Severo la concessione di un importante finanziamento. Si tratta di un impegno di spesa per l’importo, appunto, di € 12.000.000,00, in favore del Comune di San Severo, per l’operazione denominata “Interventi di messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale in località Pezza Imperiale” – primo stralcio.

“Un obiettivo a cui si lavorava da tempo – dichiara il Sindaco Francesco Miglio -: effettuare la bonifica dell’ex discarica comunale in contrada “Pezza Imperiale”. Il Comune di San Severo aveva candidato a finanziamento un progetto di 19 milioni di euro per le attività di bonifica del sito. Ieri ci è giunta la comunicazione ufficiale di Regione Puglia: è stato finanziato il primo lotto per 12 milioni di euro e siamo certi che presto ci sarà anche il finanziamento degli ulteriori 7 milioni di euro. Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Regione Puglia che ha valutato positivamente il progetto di fattibilità presentato dal Comune di San Severo e la soddisfazione per l’azione dell’Amministrazione Comunale in sinergia con la struttura amministrativa”.

SAN SEVERO, 9 settembre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo