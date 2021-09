Conte “Con il lavoro insieme al PD abbiamo raggiunto i risultati”

ROMA (ITALPRESS) – “Se non avessimo lavorato insieme con la squadra del Pd i risultati non li avremmo raggiunti durante lo tsunami devastante della pandemia”. Ad affermarlo alla Festa nazionale dell’Unità a Bologna l’ex premier Giuseppe Conte. “Abbiamo costruito cose importanti in questo poco spazio. Abbiamo costruito a Bologna – ha spiegato parlando delle alleanze elettorali- un progetto forte e serio. Con il Pd abbiamo costruito insieme il Patto per Napoli, nasce da una analisi condivisa dei problemi di Napoli” aggiunge. Quindi sulla corsa per la poltrona a sindaco della Capitale, aggiunge: “Roma è una realtà diversa, su Roma le valutazioni sono rimaste distinte, diverse, abbiamo un candidato sindaco uscente. Virginia Raggi ha avuto delle difficoltà iniziali, è rimasta schiacciata da inchieste iniziali. Su Roma abbiamo proposte concorrenti, ma la vera alternativa è la destra. Quando vedremo l’esito delle urne, sicuramente ci confronteremo con gli amici del Pd (per il ballottaggio, ndr). Per molte affinità, l’alternativa sono le politiche di destra, destre che non hanno deciso quali responsabilità assumersi di fronte al Paese”. Quindi ha concluso: “Se continuano ad alimentare un dibattito sul toto Quirinale, l’effetto che si potrebbe ottenere è di creare una fibrillazione nell’azione del governo, creare una distrazione alla squadra di ministri che sta lavorando in un contesto difficile”.

(ITALPRESS).