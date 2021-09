Il 14 settembre alle ore 21 ci sarà un interessante webinar in diretta facebook all’interno dei gruppi “MERCATINO DEI PRODOTTI ALIMENTARI 100% MADE IN ITALY”e “TRAVELLING CAPITANATA” creati dal prof. Paolo Zeoli, docente di scuola secondaria di secondo grado della provincia di Foggia. Il primo ha come “mission” quello di valorizzare e promuovere il “Made in Italy” alimentare e il turismo enogastronomico italiano il secondo la promozione e valorizzazione turistica ed enogastronomica della Capitanata (provincia di Foggia). Parteciperanno alla diretta Andrea Succi esperto “Destination Manager”, Advisor e co-founder di TurismiAmo e Paola Puzzovio fondatrice e project manager di TEGing e iTEG. TEGing Puglia il progetto condiviso per il turismo enogastronomico pugliese identifica, mappa e coordina operatori economici e territori in reti, principali ambiti di competenza di figure professionali come il destination manager.