SAN SEVERO – IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA: IL MESSAGGIO DEL SINDACO MIGLIO E DELL’ASSESSORE IACOVINO

In occasione dell’inizio dell’Anno Scolastico 2021-2022, il Sindaco di San Severo, Avv. Francesco Miglio, e l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Avv. Celeste Iacovino, hanno rilasciato la seguente dichiarazione:

“Il nuovo anno scolastico 2021-2022 sta per iniziare e, per l’occasione, desideriamo rivolgere il nostro affettuoso saluto ai Dirigenti Scolastici, al Corpo Docente, al Personale ATA, agli Studenti di tutte le scuole della nostra Città ed alle loro Famiglie.

Siamo tutti ben consapevoli che sono molte le aspettative che riponiamo nell’incipiente anno scolastico, atteso che veniamo da ben due anni in cui l’emergenza pandemica ha stravolto progetti e programmi di tutti noi, anche se il lodevole impegno degli Insegnanti ha garantito ai nostri bambini ed ai nostri ragazzi di poter studiare e apprendere anche a distanza.

Sappiamo tutti, altresì, che il virus SARS-Cov-2 non è, purtroppo, ancora debellato, anche se il successo della campagna vaccinale ci fa ben sperare di essere sulla strada giusta per il ritorno alla normalità.

L’obiettivo prioritario, da raggiungere con ogni sforzo possibile, è uno solo: i ragazzi devono tornare nei banchi di scuola!

E’tra i banchi di scuola che crescono i Cittadini del futuro e che si sogna la vita “da grandi”; è nelle aule scolastiche che le inclinazioni di ciascun ragazzo diventano strumenti validi di realizzazione personale e competenze al servizio della comunità intera.

Deve, pertanto, essere massimo l’impegno di ciascuno di noi alla scrupolosa applicazione delle norme prudenziali dettate dalle autorità sanitarie a tutela della salute di tutti.

Quanto innanzi detto, tuttavia, non deve assolutamente turbare la gioia di tornare a scuola con il desiderio sempre nuovo di apprendimento, consapevoli come siamo che è lo studio che permette di avverare per il futuro le aspirazioni migliori.

In questo cammino, non privo di difficoltà, l’Amministrazione Comunale –in particolare, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione- sarà impegnata, come sempre, a sostegno della scuola, della formazione e di ogni progetto ritenuto idoneo alla educazione degli alunni.

Ringraziamo Voi, Insegnanti, perché, forti della Vostra indiscutibile preparazione ed animati dal Vostra generoso senso di responsabilità verso le nuove generazioni, avete continuato ad essere, in questi anni difficili, un punto di riferimento fondamentale onde assicurare ai nostri ragazzi l’imprescindibile servizio educativo: potrete sempre contare sul sostegno nostro e della Civica Amministrazione al fine di superare ogni difficoltà;

Auguriamo a Voi, Famiglie, ogni bene per i Vostri figli, affinché i Vostri sacrifici, a noi noti, trovino il giusto coronamento. Vi invitiamo a vigilare sempre su di loro, perché è la famiglia la primaria agenzia educativa;

Giunga, infine, a Voi, Studenti, il nostro più affettuoso monito ad impegnarVi proficuamente negli studi, perché è oggi che si costruisce il domani.

Il grande amore per la vita è il segno distintivo della giovinezza. Quando si ama veramente la vita si è animati dalla curiosità di conoscere, di sapere ed apprendere: altrimenti non si è veramente giovani!

Ci avrete sempre al Vostri fianco, perché confidiamo in Voi, ma anche perché, pur avendo qualche anno in più, non ci manca – e mai ci mancherà! – quel desiderio di conoscenza e di sapere che ci fa essere, ancora “studenti” e, quindi, degni della vita.

Buon anno scolastico a tutti!

San Severo, 10 settembre 2021

IL PORTAVOCE del SINDACO

Avv. Dario de Letteriis