VIESTE – LA SELCE DEL GARGANO, MATERIA PRIMA DELLA PREISTORIA

LA SELCE DEL GARGANO, MATERIA PRIMA DELLA PREISTORIA

Conferenza e Laboratorio di Archeologia Sperimentale 10 settembre 2021

Avrà luogo venerdì 10 settembre presso il Museo Civico Archeologico “M. Petrone” l’evento culturale “La selce del Gargano, materia prima della preistoria”, dedicato alla risorsa litica garganica che tanta importanza ha avuto nello sviluppo delle società del Mediterraneo preistorico.

L’iniziativa, promossa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia coadiuvata da Archeologica s.r.l., in qualità di società gestore del Museo “M. Petrone”, si svolgerà in due momenti: il primo, di carattere ludico-didattico, è in programma dalle ore 17:30 alle 19:30 e prevede un laboratorio di archeologia sperimentale per ragazzi dai 6 ai 12 anni a cura di Michele Coppolecchia, che insegnerà ai piccoli l’affascinante arte della scheggiatura della selce.

A seguire, dalle 19:30 in poi, ci sarà la conferenza dal titolo: “Le miniere di Vieste, le più antiche d’Europa”, introdotta dalla dott.ssa Donatella Pian e dal dott. Italo Maria Muntoni e tenuta dal dott. Massimo Tarantini, archeologo, dottore di ricerca dell’Università di Siena e funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato.