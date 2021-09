BASKET SERIE A2 – SUPERCOPPA – Comincia la stagione ufficiale: l’Allianz Pazienza CESTISTICA SAN SEVERO a Nardò per la Supercoppa

Prima stagionale per la Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo che debutta in quel di Nardò per la Supercoppa (palla a due domenica alle 18.30), consueto viatico settembrino della LNP propedeutico all’inizio del campionato nella prima domenica di ottobre.

I padroni di casa sono un’autentica matricola pronta a vendere cara la pelle. Mercato roboante per i Tori leccesi con firme illustri: Ferguson e Poletti su tutti, senza sottovalutare gli esperti Leonzio, Fallucca e La Torre, il capitano e regista Burini ed il lungo Quintrell Thomas. Un terzetto tutto dal sapore dell’est europeo chiude il pacchetto under: Antony Tyrtyshnik, Jankovic e Jerkovic. Alla guida del team un coach debuttante nella categoria, ma stimato esperto secondo in tante panchine di serie A: Marco Gandini.

In Salento scende una Cestistica fortemente “work in progress” a causa dell’inaspettato forfait di Moon (alla cui sostituzione la società sta lavorando alacremente) e dai pochi minuti nelle gambe, anche dovuti alla mancata amichevole settimanale con Teramo. Sarà comunque l’occasione per vedere a che punto è la coesione fra gli italiani oltre che per assistere al debutto di Ty Sabin. Coach Bechi ed il suo staff hanno lavorato con intensità in quest’ultima settimana coscienti che in questo momento la parola d’ordine è mettere benzina nelle gambe. Così l’allenatore livornese: “Ci approcciamo alla gara contro Nardò con la consapevolezza di essere un cantiere aperto; un americano appena arrivato ed un altro che deve essere trovato dopo il forfait di Moon. Siamo una squadra giovane e quindi ben vengano queste esperienze atte a migliorare la nostra conoscenza della categoria, specie contro una squadra come Nardò costruita con giocatori esperti di questo campionato.“

la partita sarà trasmessa in diretta streaming su YouTube all’indirizzo https://bit.ly/livetorosanseverosupercoppa

Foto: Antonio Giammetta

Umberto d’Orsi

Area comunicazione Cestistica Città di San Severo