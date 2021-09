SAN SEVERO – SCRIVE UN LETTORE, UN REDDITO INTEGRATIVO ANNUALEA FAVORE DEGLI AGRICOLTORI

UN REDDITO INTEGRATIVO ANNUALE

A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI

E’ a dir poco innegabile oramai che le condizioni climatiche dunque le successive ricadute economiche, siano diventate un fattore decisivo per molte categorie di lavoratori. In primo luogo a soffrirne drasticamente i produttori agricoli con tutto il relativo comparto annesso. Gradine, vento, temporali cui precipitazioni in pochi minuti sono davvero molto copiose, stanno diventando praticamente la consuetudine ad ogni evento meteorologico. Da notare come moltissimi piccoli e medi agricoltori basano la sopravvivenza annuale dai profitti ricavati dal raccolto, dovendo spesse volte mettere da parte introiti economici per affrontare i lavori utili a giungere all’anno successivo. Oltre al fatto che tanti assumono per velocizzare i tempi ed affrontare una fatica non da poco, alcuni lavoratori stagionali. Urge quindi l’introduzione di nuovi metodi di supporto. La nascita di un reddito integrativo diviene fondamentale per non lasciare sole tutte queste famiglie. E’ pur vero che esistono assicurazioni in merito per supplire talune avversità temporalesche, ma non tutti possono delineare queste possibilità. Devono intervenire le istituzioni, pena un abbandono di tali mestieri e tradizioni. Le agevolazioni possono essere diversificate. Denaro, prodotti agricoli gratuiti, carburante stessa cosa. Insomma un ottimale compromesso tra le cose dando vita ad una card agricola. Il nostro territorio è da sempre patria di eccellenze, che per tale motivazione potrebbero venir meno indebolendo inevitabilmente il tessuto socioeconomico.

Vincenzo Naturale