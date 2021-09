LESINA – TERRIBILE INCIDENTE, MUORE UN 20ENNE DI APRICENA

Un incidente mortale è avvenuto oggi 13 settembre all’alba sulla Strada Provinciale 31 nel territorio di Lesina.

Due ragazzi a bordo della loro auto erano di rientro da Termoli, quando per cause da accertare il veicolo su cui si trovavano è sbandato uscendo fuori strada. A perdere la vita è Daniele Coco 20enne di Apricena, suo cugino che era alla guida dell’auto è stato trasferito in ospedale in condizioni non gravi.La salma del ragazzo è stata portata presso l’obitorio di Lesina. Procedono i Carabinieri. Il sindaco di Apricena Antonio Potenza commenta il tragico evento: “Purtroppo un’altra tragedia ha colpito la nostra città. Una giovane vita spezzata in un incidente stradale. Non posso crederci. Restiamo uniti nella preghiera e vicini a questa famiglia distrutta dal dolore. Riposa in pace Daniele” il commento del sindaco Antonio Potenza, sotto choc per l’ennesima tragedia che in pochi giorni ha fatto piangere Apricena. “Non è possibile. Ma perché?