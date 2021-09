SAN MARCO LA CATOLA – LEGA NAVALE ISCHITELLA,    MANIFESTAZIONE NAUTICA: “UNA BARCA DEI DESIDERI”

MANIFESTAZIONE NAUTICA: “UNA BARCA DEI DESIDERI”

Ancora una manifestazione all’insegna della solidarietà da parte della Lega Navale Italiana, sezione di Ischitella. Domenica 12 settembre, il sodalizio nautico, che vanta diversi soci provenienti da tutta la provincia, ha organizzato una giornata in mare in favore degli ospiti della “Casa della vita brecciolosa”, struttura socio-sanitaria per il recupero di persone con problematiche psico-sociali con sede a San Marco la Catola. Nonostante un vento teso di maestrale, e grazie all’impiego di 10 natanti di una certa stazza messi a disposizione dai soci, 16 ospiti della struttura, 8 persone tra accompagnatori ed educatori, e un militare della Guardia Costiera, sono stati opportunamente distribuiti per una navigazione in piena sicurezza. Il percorso, che inizialmente prevedeva una rotta costiera fino allo specchio d’acqua antisante San Menaio, a causa delle condizioni non ottimali del mare, è stato modificato. Gli ospiti hanno potuto navigare lungo il litorale ad ovest di Foce Varano, dove è ubicata la darsena della Lega Navale, potendo così osservare, oltre al profilo costiero, anche l’impianto di mitili, il più grande d’Europa. Le barche hanno raggiunto Cala dei Principi, vicino Torre Mileto. Per tutta la navigazione c’è stata l’assistenza di una motovedetta della Guardia Costiera. Al rientro gli ospiti hanno trovato in banchina un assortito buffet. Il Presidente della Lega Navale Massimo Di Giuseppe, ha commentato: “È stata una bellissima giornata di mare all’insegna della solidarietà e dell’integrazione sociale. Sono fiero della generosità dei soci che ho il piacere di rappresentare. Oltre a loro, voglio ringraziare il Comune di Ischitella e la Asl di Foggia, che hanno dato una grossa spinta all’iniziativa, e che l’hanno patrocinata. Un sentito ringraziamento va anche alla Guardia Costiera, sempre presente durante le nostre manifestazioni. Ringrazio, inoltre, il dott. Carmine Spagniuolo, direttore della struttura sanitaria “ Casa della vita brecciolosa”, Il Sindaco di Ischitella Carlo Guerra, l’Assessore al turismo Annarita Russo, il maestro di musica Ernesto Maiorano, la coordinatrice delle attività Annarita Catalano, e la signora Maria Dionisio presidente di Uria pro-loco di Ischitella.” La Lega Navale sez. di Ischitella continuerà a promuovere iniziative simili in futuro.