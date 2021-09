SAN SEVERO – AL VIA QUESTA SETTIMANA LE RIPRESE DI UN CORTOMETRAGGIO D’AUTORE. FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE TRA L’ASSESSORATO ALLA CULTURA E L’ASSOCIAZIONE RADAS

AL VIA QUESTA SETTIMANA LE RIPRESE DI UN CORTOMETRAGGIO D’AUTORE. FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE TRA L’ASSESSORATO ALLA CULTURA E L’ASSOCIAZIONE RADAS.

Questa settimana avranno inizio le riprese cinematografiche di un Cortometraggio d’Autore, che verrà ambientato nei luoghi più suggestivi e amati di San Severo.

Il progetto nasce da un sodalizio tra professionisti di notevole levatura in diversi settori culturali, che rappresentano altrettante personalità di spessore nei propri ambiti, e dalla partnership con il Comune di San Severo, attraverso l’Assessorato alla Cultura.

“Attraverso il cortometraggio – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – i luoghi più suggestivi di San Severo si trasformeranno in un palcoscenico impreziosito dalle performances di ballerini e musicisti di livello internazionale. Il progetto è nato durante i lavori di preparazione del dossier della candidatura di San Severo a Capitale Italiana della Cultura, grazie alla preziosa collaborazione tra la concittadina Rossella Damone, Presidente dell’Associazione Radas e fondatrice di I.D.A. International Dance Award Città di San Severo e l’Assessorato alla Cultura. L’obiettivo è quello di promuovere e diffondere l’immagine della nostra San Severo su tutto il territorio nazionale, esaltandone e valorizzandone il patrimonio storico, artistico e culturale nel segno della qualità, dell’esclusività e dell’eccellenza.

Nel corso delle riprese cinematografiche, accanto alla danza e alla musica, si fonderanno le nostre attrattive artistiche e paesaggistiche, dando espressione ad una visione onnicomprensiva di arte e bellezza. I nomi coinvolti nel progetto sono di grande fama e prestigio. La Direzione Artistica è affidata a Mario Marozzi, Étoile Internazionale del Teatro dell’Opera di Roma, che curerà le creazioni coreografiche originali del cortometraggio insieme a Valerio Longo, performer e coreografo internazionale tra i più rappresentativi nel settore contemporaneo. Un immenso privilegio sarà, inoltre, avere il prezioso contributo di uno dei coreografi più importanti in assoluto al mondo, il Maestro Mauro Bigonzetti, che ha firmato coreografie per le più grandi stelle della danza, nei teatri più prestigiosi in Italia e all’estero. La regia e il montaggio video sono a cura di Carlo Cerri, uno dei massimi Lighting Designer e Scenografi italiani a livello mondiale. La Direzione musicale è del grande Maestro Riccardo Biseo, jazzista di fama internazionale, compositore e arrangiatore, che eseguirà al pianoforte l’originale colonna sonora da lui composta. La videoripresa sarà curata da Massimo Danza, altro prestigioso nome nel campo della fotografia di scena. Anche tra i danzatori ci saranno nomi eccellenti, Solisti ed Etoile protagonisti della scena internazionale come Octavio de la Roza, Camilla Colella, Roberta Siciliano ed altri danzatori scelti attraverso una grande audizione tenutasi a Roma nei mesi precedenti. L’organizzazione ed il coordinamento generale saranno curati dalla nostra concittadina Rossella Damone, fondatrice di I.D.A. International Dance Award Città di San Severo con il supporto dell’Assessorato alla Cultura”.

SAN SEVERO, 13 settembre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo