SAN SEVERO – Conferimento di farmaci scaduti presso il CCR di via Tardio

Si avvisa la cittadinanza che presso il CCR (Centro Comunale Raccolta) di via Tardio è attivo il servizio relativo alla raccolta di farmaci scaduti o non utilizzati di provenienza domestica, con esclusione di quelli provenienti dalle utenze commerciali, non essendo l’Ente comunale autorizzato al ritiro di questi ultimi.

I suddetti farmaci di provenienza domestica, preventivamente privati del loro involucro e del foglio illustrativo, potranno essere conferiti recandosi personalmente presso il CCR di via Tardio, dal lunedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 12:30.

L’Assessore all’Ambiente e alle Attività produttive Il Sindaco

Felice Carrabba Francesco Miglio

SAN SEVERO, 13 settembre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo