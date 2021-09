FOGGIA – MOVIDA, Duemilanovantacinque le persone identificate, ottocentotrenta i veicoli controllati e oltre dieci le sanzioni al codice delle strada Elevate dalla Polizia

FOGGIA: INTENSIFICATI I CONTROLLI NELLE AREE INTERESSATE DAL FENOMENO DELLA C.D. “MOVIDA”

Nella settimana scorsa, la Polizia di Stato ha intensificato le attività di controllo del territorio nelle aree interessate dal fenomeno della “movida”, infatti, è stato impiegato personale della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine non solo per prevenire i fenomeni di reati predatori, ma anche per contrastare il ripetersi di aggressioni nei luoghi maggiormente frequentati da giovani.

I controlli si sono concentrati sulla zona di Corso Vittorio Emanuele, Corso Cairoli, Piazza Duomo, Piazza Mercato, Piazza Padre Pio.

Duemilanovantacinque le persone identificate, ottocentotrenta i veicoli controllati e oltre dieci le sanzioni al codice delle strada elevate.

Nel corso di questi servizi, in due distinte occasioni, Agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un giovane foggiano responsabile di furto presso un locale commerciale e un giovane cerignolano colto in flagranza, mentre tentava di asportare un’autovettura. Entrambi i soggetti sono stati collocati presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha, successivamente, convalidato l’arresto.

La “stretta” sui controlli, impegnerà anche questa settimana tutte le Forze dell’Ordine, continuando il presidio nella aree di aggregazione giovanile.