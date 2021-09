MERCATO A2 – San Severo vicino al nuovo playmaker: sarà Myles Mack?

Per rimpiazzare Xavier Moon, la Cestistica San Severo avrebbe individuato il 28enne americano Myles Mack. Playmaker uscito nel 2015 da Rutgers University, Mack ha una buona esperienza dei campionati europei tra Danimarca, Polonia e Turchia (nelle ultime stagioni nella seconda lega al Balikesir Beledyespor; 16,7 punti e 6,3 assist di media nel 2020/21). Dopo essersi accordato in estate in Ungheria, sarebbe arrivata una rinuncia che lo rende disponibile ad accettare la proposta dell’Allianz Pazienza.

Fonte pianeta basket