APRICENA – MADREPIETRA STADIUM: 700.000 EURO DALLO STATO PER COPERTURA E NUOVE TORRI FARI. ENNESIMO TRAGUARDO RAGGIUNTO

MADREPIETRA STADIUM: 700.000 EURO DALLO STATO PER COPERTURA E NUOVE TORRI FARI. ENNESIMO TRAGUARDO RAGGIUNTO.

Siamo soddisfatti. Se qualcuno pensava che il mio ultimo mandato da Sindaco dovesse essere meno brillante degli altri miei mandati precedenti, si sbagliava di grosso. Stiamo ottenendo e realizzando ancora moltissimo. Stiamo lavorando tutti i giorni al massimo delle nostre umani forze.

Tutto ciò che abbiamo seminato in questi anni, lo stiamo raccogliendo con gioia e soddisfazione per la nostra comunità.

L’ultima notizia riguarda il nostro gioiellino, già invidiatoci da molti, IL MADREPIETRA STADIUM ❤.Abbiamo candidato un progetto al Ministero dello Sport ed ottenuto 700.000 euro per la realizzazione della copertura della tribuna, campetti da calcio, basket, tennis e pallavolo dietro il lato sud, le torri fari a norma per giocare anche di notte le partite ufficiali.

Siamo stati finanziati!!👍💪Sarà ancora più bello e confortevole per i centinaia di bambini e relative famiglie che giornalmente si recano nel nostro polo sportivo. Guardate che belle le foto di come verrà.

Senza spendere un euro di soldi comunali!!

E ne arriveranno tanti ancora di progetti finanziati!!

Continuiamo senza sosta a lavorare per voi. Sempre. ❤

#OrgoglioApricena.

Il Sindaco di Apricena

Ing. Antonio Potenza