BASKET – SERIE A2 – SUPERCOPPA – Allianz Pazienza – Fabriano: il preview della seconda di Supercoppa

Si alza il sipario al Pala Falcone e Borsellino per il debutto interno della Cestistica Città di San Severo che domani alle ore 21 scenderà sul parquet amico contro Fabriano nella seconda giornata di Supercoppa.

I Neri di Coach Bechi, ancora col cartello “lavori in corso” esposto sulla porta dello spogliatoio, proveranno a dare continuità alle buone sensazioni espresse al Palapasca di Nardò, nonostante la sconfitta. Si punta sul fromboliere Sabin (27 punti alla prima uscita in giallonero) e sull’apporto del resto del gruppo in attesa dell’arrivo dell’altra bocca da fuoco USA. Avversario di turno sarà la Ristopro Janus Fabriano, che al debutto ha battuto 71-66 la quotata Chieti.

I “cartai” hanno confermato Coach Pansa dopo la storica promozione in A2 e gli italiani che così bene hanno figurato in cadetteria: Merletto e Marulli in regia e il totem Matrone sotto le plance, oltre agli under Re, Gatti e Caloia. Innesti di esperienza per ammortizzare il salto di categoria sono gli esterni Arik Smith e Dwayne Davis, il califfo Baldassarre e l’ex Latina Benetti oltre al pivot under ex Stella Azzurra Elhadji Thioune.

Proprio sugli ospiti l’assistente allenatore Giacomo Piersante dichiara:

“Fabriano ha un roster completo perché, oltre ad aver mantenuto il nucleo degli italiani, ne ha aggiunto altri due importanti come Baldassarre e Benetti e gli americani Arik Smith e Dwayne Davis. Personalmente conosco Davis e posso assicurare che è un grande tiratore, un giocatore completo a cui Fabriano si affiderà nei momenti topici del match. Ovviamente per la nostra squadra e per gli avversari sarà l’ulteriore test per mettere a frutto il lavoro svolto in allenamento, ma non per questo sarà una gara blanda, anzi ci aspettiamo sicuramente una prova di forza”.

Ingresso aperto a 700 unità e direzione arbitrale affidata a Simone Patti di Montesilvano, Pasquale Pecorella di Trani e Vincenzo di Martino di S. Maria la Carità (NA).

Diretta streaming sul canale ufficiale YouTube della Cestistica San Severo a partire dalle ore 20.45. Questo il link per seguire la partita: https://youtu.be/WQ_P7Wf-WGI

Umberto d’Orsi

Area Comunicazione Cestistica Città di San Severo