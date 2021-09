SAN SEVERO – Avvio dell’indagine online per il PUMS di San Severo

Proseguono le attività di definizione del nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di San Severo, ovvero del Piano strategico di medio e lungo periodo (10 anni) rivolto, nella definizione delle Linee guida europee, a definire le principali azioni ed interventi per soddisfare i bisogni di mobilità delle persone e delle imprese in ambito urbano e periurbano, allo scopo di migliorare la qualità di vita dei cittadini.

Compito specifico del PUMS sarà quindi quello di indagare e soddisfare la variegata domanda di mobilità delle persone e delle merci a San Severo, individuandone l’entità, le interazioni spaziali e temporali, i motivi dello spostamento e le modalità di soddisfacimento, al fine di migliorare la qualità della vita nel territorio secondo i principi di integrazione, partecipazione, monitoraggio e valutazione.

Seguendo quindi il principio della partecipazione nei prossimi giorni verranno realizzati alcuni incontri con gli stakeholder (rappresentanti del mondo delle Associazioni, degli Enti e delle società di gestione dei servizi e delle infrastrutture di mobilità, ecc.), mentre è già aperta la fase di coinvolgimento dei cittadini, sia attraverso la pagina web del sito del Comune dedicata al PUMS, sia e soprattutto attraverso un importante sondaggio per ricostruire le abitudini di mobilità dei cittadini e raccogliere le opinioni sugli obiettivi del PUMS.

Link del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

http://www.comune.san-severo.fg.it/2021/06/16/piano-urbano-della-mobilita-sostenibile/

Link per partecipare all’indagine on line riservata ai cittadini

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuu9JVg2RP8P6Dy9-Llv_bGAnTC6430M51eF5GTl1m-sjtVA/viewform

“Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco Salvatore Margiotta e l’Assessore alla Pianificazione Strategica Luigi Montorio – è per noi uno degli strumenti fondamentali per pianificare il futuro della mobilità di San Severo, puntando al miglioramento della qualità di vita dei nostri concittadini. Anche per questo la partecipazione sarà fondamentale per la massima condivisione delle scelte che dovremo compiere fin dall’inizio del percorso progettuale, iniziando dalla partecipazione all’indagine online che abbiamo appena lanciato”.

SAN SEVERO, 15 settembre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo