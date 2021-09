SAN SEVERO – Disagio e devianza minorile, il messaggio del Sindaco

In relazione al tavolo tecnico in materia di disagio e devianza minorile, tenutosi lunedì 13 settembre 2021, il Sindaco di San Severo, Avv. Francesco Miglio, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Siamo convinti che, in tema di devianza e di disagio minorile è necessario porre in essere tutte le azioni di prevenzione possibili, atteso che l’indirizzo politico di questa Civica Amministrazione pone nel metodo preventivo uno dei punti fondamentali e caratterizzanti negli interventi di politica sociale e di controllo del territorio.

In tema di educazione civica e di partecipazione democratica, come di sicurezza, non si può pensare che la repressione possa rappresentare l’unica strada percorribile.

A riguardo, plaudo all’iniziativa intrapresa dall’Assessore alle Politiche Sociali, Avv. Simona Venditti, iniziativa che rappresenta l’ultimo tassello di un lungo percorso, da anni intrapreso, nel settore degli interventi sociali.

Il tavolo tecnico tenutosi tra l’Assessore al ramo, Avv. Simona Venditti, e il Giudice Dott. Giuseppe Del Grosso, Magistrato Onorario presso il Tribunale dei Minori di Bari, anche in rappresentanza del Garante per i Diritti dell’Infanzia, si pone come ulteriore elemento della strategia della organica composizione di intenti di tutti gli agenti sociali.

Nel prossimo futuro vedremo la Civica Amministrazione, in particolare l’Assessorato alle Politiche Sociali, in un ciclo di incontri che saprà essere da prodromo alla ineludibile azione sociale preventiva. In detta azione vedremo come protagonisti tutte le realtà che, a vario titolo, svolgono funzioni educative sul territorio.

Sono certo del coinvolgimento attivo di tutti e mi complimento per l’ottimo lavoro che l’Assessore alle Politiche Sociali continua a svolgere a tutela dei più deboli e in applicazione del programma di questa Amministrazione.”

San Severo, 15 settembre 2021

IL PORTAVOCE del SINDACO

Avv. Dario de Letteriis