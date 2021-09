SAN SEVERO – IL SINDACO MIGLIO NOMINA LA NUOVA GIUNTA COMUNALE

Il Sindaco Francesco Miglio, con Decreto motivato n. 28 ha provveduto, alla “REVOCA NOMINE E DELEGHE ASSESSORI COMUNALI – AZZERAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE” e con Decreto n. 29, alla “NOMINA COMPONENTI GIUNTA COMUNALE ED ATTRIBUZIONE DELEGHE”.

Ecco la composizione della nuova Giunta Comunale con le relative deleghe attribuite.

1. Arch. Salvatore MARGIOTTA, nato a San Severo il 29/01/1959 e ivi residente, anche con l’incarico di vice Sindaco e con delega generale per tutte le funzioni del Sindaco, oltre la delega specifica delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: “Manutenzioni immobili comunali; Manutenzione edifici scolastici; Manutenzioni impianti pubblici; Manutenzioni stradali; Pubblica illuminazione; Urbanistica e Tutela del Territorio; Assetto e Pianificazione Territoriale; Edilizia Privata; Espropri; Organizzazione grandi eventi; Festa patronale” e con facoltà di firmare gli atti relativi;

2. Sig. Felice CARRABBA, nato a San Severo il 18/10/1983 e ivi residente, con delega specifica delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: “Politiche energetiche; Attività Produttive e Sviluppo Locale; Industria; Agricoltura; Artigianato; Commercio; Promozione prodotti tipici; Marketing territoriale; Randagismo; Canile Comunale; Sport e Tempo Libero; Toponomastica” e con facoltà di firmare gli atti relativi;

3. Avv. Celeste IACOVINO, nata a San Severo il 20/01/1967 e ivi domiciliata, con delega specifica delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: “Cultura; Teatro; Biblioteca; Gemellaggio, Politiche per l’Istruzione; Rapporti con le Università; Turismo e Spettacolo; Giudice di Pace; Contenzioso” e con facoltà di firmare gli atti relativi;

4. Ing. Luigi MONTORIO, nato a San Severo (FG) il 24/08/1971 e ivi residente, con delega specifica delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: “Pianificazione strategica e infrastrutturale; Politiche e finanziamenti europei; Realizzazione nuove opere pubbliche; Spazi pubblici ed arredo urbano; Villa comunale; Parcheggi; Autoparco e Trasporti; Piano Urbano del Traffico; Polizia locale; Legalità e Sicurezza” e con facoltà di firmare gli atti relativi;

5. Dott.ssa Maria Addolorata ROMANO, nata a San Severo il 10.04.1971 e ivi domiciliata, con delega specifica delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: “Ambiente; Verde Pubblico; Personale; Rapporti con le OO.SS.; U.R.P. – Ufficio Relazione con il Pubblico; Organizzazione uffici comunali; Informatizzazione; Servizi demografici; e con facoltà di firmare gli atti relativi;

6. Avv. Simona VENDITTI, nata a San Severo (FG) il 29/06/1981 e ivi residente, con delega specifica delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: “Politiche Sociali; Politiche Giovanili; Welfare e Terzo Settore; Qualità della Vita; Orari e Tempi della Città; Mensa scolastica; Pari Opportunità; Politiche della casa; Centro per l’Impiego e Politiche del Lavoro;” e con facoltà di firmare gli atti relativi.

7. Sig. Leonardo IRIMICI, nato a San Severo il 08.06.1977 ed ivi domiciliato con delega specifica delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: “Bilancio e Programmazione Economica; Finanze e Tributi; Economato; Patrimonio Comunale; Impianti Pubblicitari e Cartellonistica;” e con facoltà di firmare gli atti relativi.

Nel decreto è stato stabilito che restano provvisoriamente in capo al Sindaco le deleghe per le materie non espressamente assegnate agli Assessori comunali, quali, a titolo esemplificativo Pianificazione ambientale; Museo e Cimitero comunale;

SAN SEVERO, 15 settembre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo