POLIZIA DI STATO

Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise

COMUNICATO STAMPA

2 ARRESTI DELLA POLIZIA DI STATO PER FURTO AGGRAVATO

NELLA STAZIONE DI PONTE ALBANITO (FG).

Domenica scorsa, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Foggia, allertati dalla sala operativa per l’attivazione di un allarme antintrusione nella stazione ferroviaria di Ponte Albanito (FG), hanno sorpreso due uomini intenti ad asportare pannelli in ferro zincato dalla recinzione dello scalo ferroviario. I due individui, quarantenni della provincia di Foggia, alla vista dei poliziotti, hanno cercato di dileguarsi a bordo di un furgone, ma sono stati bloccati e arrestati per furto aggravato in flagranza. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita a Rete Ferroviaria Italiana, mentre il veicolo è stato sequestrato. All’esito dell’udienza di convalida i due uomini sono stati sottoposti rispettivamente alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e del divieto di dimora nel Comune di Foggia.

Bari 15 settembre 2021