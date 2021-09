F.1: Aston Martin conferma per il 2022 Stroll e Vettel

ROMA (ITALPRESS) – “Il team Aston Martin Cognizant è lieto di confermare la formazione dei piloti per il 2022, che saranno ancora Lance Stroll e Sebastian Vettel. Sia Lance che Sebastian sono diventati parte integrante dell’Aston Martin Cognizant. Attendiamo con impazienza la nuova annata della Formula 1”. Questa la nota emessa oggi dalla stessa scuderia britannica.

“La prossima stagione inizierò il mio sesto anno in Formula 1, assieme al mio compagno di squadra Sebastian Vettel. Abbiamo iniziato insieme questa campagna dell’Aston Martin Cognizant e non vedo l’ora di continuare il viaggio con lui il prossimo anno. Non abbiamo raggiunto ciò che ci eravamo prefissati di fare quest’anno ma questo ha solo amplificato la nostra fame e la nostra spinta verso il successo per la prossima stagione. Ora, con il prestigio e il supporto di Aston Martin e i nuovi brillanti sponsor-partner, che il marchio prestigioso ha attratto, siamo ben messi per migliorare le nostre prestazioni nel 2022”, ha detto Lance Stroll.

“Non vedo davvero l’ora di correre con la nuova generazione di vetture di Formula 1. Il loro look è molto diverso e il nuovo regolamento tecnico dovrebbe darci vetture in grado di gareggiare molto più vicini ai migliori rispetto al recente passato. Le corse sarannno più emozionanti per i piloti e per il pubblico. I cambiamenti sono così notevoli che ogni team partirà da un nuovo inizio, quindi sarà una grande opportunità per noi dell’Aston Martin. Credo nella forza del nostro nuovo team e non vedo l’ora che arrivi il 2022”, ha affermato invece Sebastian Vettel.

