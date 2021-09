LUCERA – ROTARACT – GRAZIANA DE PALMA NUOVO PRESIDENTE

Anche quest’anno il Rotaract Club di Lucera ha celebrato il culmine del suo anno associativo con la tradizionale cerimonia del passaggio alle consegne avvenuto il 4 settembre nella raffinata cornice di Villa Reale in Foggia.

L’uscente presidentessa Claudia de Palma ha consegnato la presidenza a Graziana De Palma, rimarcando la necessità e favorendo l’augurio che il Rotaract sia portavoce, sulla scia di quanto già fatto, di senso civico ed impegno sociale

La nuova presidentessa, nella presentazione del proprio programma Rotaract, ha posto come punto fermo la voglia di portare innanzi con dedizione e ricerca, l’impegno espresso dal suo predecessore, avvalorato dalla voglia di raggiungere vette di solidarietà sempre più mirate ed adatte a fronteggiare le complessità sociali, ambientali e culturali che il nostro territorio presenta.

A presiedere il passaggio delle consegne, si ringrazia la gentile presenza di Michele Piacquadio, neo presidente del Rotary Club di Lucera.

<<Da soli si cammina veloci, ma insieme si va lontano (F.Clerici)>> con queste parole la nuova presidentessa auspica per il nuovo anno rotaractiano l’intensificazione del lavoro di rete fra le varie componenti della grande famiglia Rotary e con chiunque abbia voglia di voglia di mettersi in gioco e di impegnarsi per il servizio della collettività.