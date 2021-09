SAN SEVERO – ALLA GALLERIA SCHINGO DAL 20 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE LA MOSTRA DEI LAVORI DEGLI STUDENTI DELLA CITTA’ DI SAN SEVERO

La Galleria Comunale “Luigi Schingo” in Corso Vittorio Emanuele ospiterà un’interessante mostra, la prima che si tiene in San Severo dopo la pandemia Covid – 19.

Lunedì 20 settembre, alle ore 19,00, sarà inaugurata la Mostra dei lavori degli studenti della Città di San Severo che hanno partecipato nei mesi scorsi a tre diverse attività. Si tratta del Concorso “COSTITUZIONE DIRITTO VIVO”, del Concorso “IL FUTURO CHE VORREI” e della rassegna “IL CINEMA DAI TITOLI DI CODA”.

“Abbiamo inteso dare spazio e visibilità – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Celeste Iacovino – ai nostri giovani privati per troppo tempo della possibilità di vivere giornalmente la loro vita quotidiana, che è stata fortemente condizionata per così tanti mesi dal perdurare del Covid – 19. I ragazzi si sono impegnati partecipando alle attività ed ai concorsi promossi dal Comune di San Severo. La presentazione dei loro lavori al pubblico sanseverese, in un contesto così prestigioso come la Galleria Comunale Schingo, rappresenta una valida testimonianza dell’affetto e della partecipazione con cui tutti noi seguiamo la loro crescita”.

La mostra resterà aperta dal 20 settembre al 3 ottobre 2021, tutti i giorni dalle ore 19,00 alle ore 20.30. Si accede osservando tutte le nome previste e vigenti a seguito del Covid-19.

SAN SEVERO, 17 settembre 2021

