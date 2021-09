VACCINI ANTICOVID: AGGIORNAMENTO 16 SETTEMBRE. Sono  5.641.438  le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia

Sono 5.641.438 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 89.4% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.308.567).

ASL BARI

La campagna vaccinale della ASL di Bari corre spedita verso l’obiettivo della copertura totale di comunità nella provincia barese contro l’infezione da Sars – Cov – 2. Ad oggi nella città di Bari nove cittadini su dieci risultano vaccinati con prima dose. Lo dimostrano i dati elaborati dal Controllo di Gestione della ASL, in questa fase cruciale orientata a garantire l’immunizzazione contro il Covid a tutte le fasce d’età vaccinabili e con una diffusione capillare nelle diverse realtà territoriali. Stando alla rilevazione del sistema aziendale, anche nel resto della provincia sono stati raggiunti livelli di copertura molto elevati di prime somministrazioni: sono infatti 978.084 le persone di età superiore ai 12 anni ad aver fatto almeno una dose di vaccino, pari all’88 per cento della popolazione residente, e già il 78 per cento della stessa ha completato l’intero ciclo di immunizzazione. Nel dettaglio delle singole fasce di età si registrano le seguenti coperture percentuali con prima dose tra Bari e provincia: 82% (12-19 anni), 80% (20 – 29), 79% (30-39), 86% (40-49), 94% (50-59), 95% (60-69), 98% (70-79), 95% (over 80). Intanto le somministrazioni proseguono a pieno ritmo: sono 3721 quelle eseguite nelle ultime 24 ore nei punti vaccino distribuiti su tutti il territorio, di cui 1571 prime dosi e 2150 seconde, per un totale di oltre 1 milione e 860mila dosi erogate dall’inizio della campagna ad oggi.

ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi prosegue la campagna vaccinale: ieri sono state somministrate circa 1.700 dosi, tra cui 75 nell’ospedale Perrino e 294 al PalaVinci, nel capoluogo, 338 nel palazzetto dello sport di Ostuni, 266 nella palestra della scuola Falcone a Mesagne, 366 nel pressostatico di San Vito dei Normanni e 333 nel poliambulatorio territoriale di Francavilla Fontana.

ASL BT

Con una media di 3mila vaccinazioni al giorno continua nella Asl Bt la campagna di vaccinazione ora prevalentemente orientata a completare i cicli vaccinali e a somministrare la prima dose ai giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni che non risultano ancora vaccinati: per loro resta arriva la possibilità della vaccinazione a sportello senza prenotazione nei giorni e negli orari di apertura degli hub.

ASL FOGGIA

Sono 821.117 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale.

Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino l’82,8% delle persone di età superiore a 12 anni. Ha concluso il ciclo vaccinale il 69% degli over 12.

Nel dettaglio, a questa mattina, in provincia di Foggia, hanno già ricevuto la seconda dose: 36.588 ultraottantenni (pari all’88,4%) su 39.007 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 94,2%); 48.131 persone di età compresa tra 79 e 70 anni (pari all’82,9%) su 54.439 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 93,1%); 57.555 persone di età compresa tra 69 e 60 anni (pari al 76,8%) su 67.942 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 90,1%); 67.417 persone di età compresa tra 59 e 50 anni (pari al 71,8%) su 78.267 che hanno ricevuto la prima dose (pari all’82,9%); 54.425 persone di età compresa tra 49 e 40 anni (pari al 61,1%) su 66.622 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 74%); 41.821 persone di età compresa tra 39 e 30 anni (pari al 54,8%) su 52.530 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 67,1%); 42.462 persone di età compresa tra 29 e 20 anni (pari al 55,3%) su 54.553 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 69%); 24.532 giovani di età compresa tra 19 e 12 anni (pari al 46,1%) su 34.806 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 64,5%).

I medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 156.937 dosi di vaccino di cui 19.210 a domicilio.

ASL LECCE

3000 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri in provincia di Lecce tra hub, centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale: 293 nella Struttura Operativa Territoriale della Protezione Civile di Campi Salentina, 265 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 270 nel PTA di Gagliano del Capo, 249 nel Centro Polivalente Comunale di Galatina, 208 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 252 nel Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, 348 nella Caserma Zappalà di Lecce, 174 nella RSSA comunale di Martano, 228 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 156 nel Centro aggregazione giovanile di Spongano, 59 nell’edificio Comunale “Mercato delle Idee” di Muro Leccese, 58 nel Pta di Maglie, 127 nel Dea Fazzi, 66 dai Medici di medicina generale e oltre 300 agli studenti di età compresa tra i 12 e i 19 anni.

ASL TARANTO

Continua la campagna vaccinale in Asl Taranto. Le somministrazioni effettuate negli hub vaccinali del territorio ionico ieri pomeriggio sono state 591 dosi, così suddivise: 301 all’Arsenale MM di Taranto, 33 a Ginosa, 150 a Grottaglie, 107 a Massafra. Stamattina, invece, le dosi somministrate negli hub vaccinali sono state 1869, così suddivise: a Taranto, 531 all’hub dell’Arsenale MM e 375 alla SVAM; in provincia, 270 a Grottaglie, 343 a Martina Franca, 350 a Manduria.