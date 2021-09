Gentiloni “Campagna vaccinale straordinario successo Europa”

ROMA (ITALPRESS) – “Solo sei mesi fa non avremmo immaginato il successo che c’è stato nella campagna vaccinale. Il 73% degli europei con più di 12 anni è vaccinato. E’ stato uno staordinario successo europeo”. Lo ha detto il Commissario agli Affari economici dell’Unione europea ed ex Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, intervenendo all’evento della campagna elettorale per le elezioni comunali di Roma, dal titolo “Cresciamo da Capitale. Insieme rinasce l’economia di Roma”.

(ITALPRESS).