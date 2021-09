BASKET SERIE A2 – Supercoppa – I risultati della terza giornata. Gli accoppiamenti della Final Eight di Lignano Sabbiadoro

di seguito i risultati della terza e ultima giornata della fase di qualificazione della Supercoppa LNP 2021 Old Wild West di Serie A2, le classifiche finali dei vari gironi e gli accoppiamenti della Final Eight di Lignano Sabbiadoro (Udine, 24-26 settembre). Si allega anche tabellone della Final Eight. di seguito i risultati della terza e ultima giornata della fase di qualificazione della Supercoppa LNP 2021 Old Wild West di Serie A2, le classifiche finali dei vari gironi e gli accoppiamenti della Final Eight di Lignano Sabbiadoro (Udine, 24-26 settembre). Si allega anche tabellone della Final Eight.



Unitamente alla migliore seconda classificata, individuata con i seguenti criteri: punti in classifica, quoziente canestri con la squadra prima classificata del proprio girone, quoziente canestri generale del proprio girone, sorteggio.



Girone Blu

Urania Milano-Bonprix Biella

Reale Mutua Torino-Novipiù JB Monferrato



Classifica finale:

Novipiù JB Monferrato 6 3-0

Urania Milano 4 2-1

Reale Mutua Torino 2 1-2

Bonprix Biella 0 0-3

Qualificata per la Final Eight: Novipiù JB Monferrato





Girone Giallo

Gruppo Mascio Treviglio-Bakery Piacenza

S.Bernardo/Cinelandia Park Cantù-UCC Assigeco Piacenza



Classifica finale:

Gruppo Mascio Treviglio 6 3-0

S.Bernardo/Cinelandia Park Cantù 4 2-1

Bakery Piacenza 2 1-2

UCC Assigeco Piacenza 0 0-3

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte



Girone Verde

Tezenis Verona-Staff Mantova

Agribertocchi Orzinuovi-Old Wild West APU Udine



Classifica finale:

Old Wild West APU Udine 6 3-0

Tezenis Verona 2 1-2

Agribertocchi Orzinuovi 2 1-2

Staff Mantova 2 1-2

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

Qualificata per la Final Eight: Old Wild West APU Udine



Classifica finale:

Tramec Cento 6 3-0

Top Secret Ferrara 4 2-1

OraSì Ravenna 2 1-2

Unieuro Forlì 0 0-3

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte



Qualificata per la Final Eight: Tramec Cento





Girone Azzurro

Giorgio Tesi Group Pistoia-Umana Chiusi

2B Control Trapani-Orlandina Capo d’Orlando



Classifica finale:

Giorgio Tesi Group Pistoia 4 2-1

Umana Chiusi 4 2-1

2B Control Trapani 2 1-2

Orlandina Capo d’Orlando 2 1-2

Qualificate per la Final Eight: Giorgio Tesi Group Pistoia (prima per scontro diretto favorevole con Chiusi, 73-69) e Umana Chiusi (migliore seconda, 4 punti nel girone e quoziente canestri 0.945 nel confronto con prima classificata, Pistoia)





Girone Bianco

Next Nardò-Ristopro Fabriano

Allianz Pazienza San Severo-LUX Chieti



Classifica finale:

Allianz Pazienza San Severo 4 2-1

Ristopro Fabriano 4 2-1

LUX Chieti 2 1-2

Next Nardò 2 1-2

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte



Girone Arancione

Atlante Eurobasket Roma-Givova Scafati

Benacquista Latina-Stella Azzurra Roma 95-79



Classifica finale:

Givova Scafati 6 3-0

Benacquista Latina 4 2-1

Atlante Eurobasket Roma 2 1-2

Stella Azzurra Roma 0 0-3

Qualificata per la Final Eight: Givova Scafati

—

Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale della Final Eight, in programma a Lignano Sabbiadoro (Udine) dal 24 al 26 settembre.

I quarti di finale sono in programma venerdì 24 settembre al Bella Italia EFA Village: ordine delle gare e orari di gioco saranno resi noti successivamente.



Novipiù JB Monferrato (vincente gir. Blu) – Gruppo Mascio Treviglio (vincente gir. Giallo)

Old Wild West APU Udine (vincente gir. Verde) – Tramec Cento (vincente gir. Rosso)

Giorgio Tesi Group Pistoia (vincente gir. Azzurro) – Allianz Pazienza San Severo (vincente gir. Bianco)

Givova Scafati (vincente gir. Arancione) – Umana Chiusi (migliore seconda)

lunedì 20 settembre alle ore 13.00, fino a mercoledì 22 settembre alle ore 13.00, sarà aperta la procedura di accreditamento alla Final Eight di Supercoppa LNP 2021 Old Wild West (Lignano Sabbiadoro, 24-25-26 settembre) riservata esclusivamente agli operatori del settore Media (tv, radio, carta stampata, web, fotografi).

A partire da domani, lunedì 20 settembre alle ore 13.00, fino a mercoledì 22 settembre alle ore 13.00, sarà aperta la procedura di accreditamento alla Final Eight di Supercoppa LNP 2021 Old Wild West (Lignano Sabbiadoro, 24-25-26 settembre) riservata esclusivamente agli operatori del settore Media (tv, radio, carta stampata, web, fotografi).

Per maggiori informazioni: https://www.legapallacanestro.com/accreditamento-media-supercoppa-lnp-2021-old-wild-west-procedura-aperta-da-luned%C3%AC-20-mercoled%C3%AC-22