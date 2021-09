BASKET SERIE A2 – SUPERCOPPA – Lignano Sabbiadoro, arriva anche l’Allianz Pazienza! Un successo storico per la Cestistica

Ancora una volta l’Allianz dimostra di poter far bene quando tutto il roster gira all’unisono, nelle statistiche visibili e in quelle “invisibili” e, soprattutto, da entrambi i lati del campo. Ora, massima concentrazione alle prossime sfide di scena a Lignano Sabbiadoro dal 24 al 26 settembre e poi, per il resto e la prima di campionato, si vedrà. San Severo, ed il suo progetto giovani, c’è!



LA GARA – Coach Luca Bechi si affida al solito quintetto Sabatino, Sabin, Petrushevski, Serpili e Moretti mentre il collega Maffezzoli manda in campo: Meluzzi, Woldetensae, Alacrum, Dincic e Jackson. L’avvio è molto più giallonero che chietino; San Severo produce con la sua coralità (a segno da tre punti Serpilli, Sabatino e Sabin) e gli ospiti, invece, colpiscono solo con la qualità di Alacrum. Maffezzoli, sul punteggio di 13 – 5, richiama i suoi e soltanto dopo le parole del coach la Lux inizia a riprodurre punti per non perdere quota dai padroni di casa grazie agli americani in maglia fluo 6 e 7. I Neri, dal canto loro, non demordono, seguono pedissequamente le idee di Luca Bechi e, meritatamente, sono in vantaggio col rammarico di poter avere un distacco maggiore. 22 – 16. Serve il richiamo forte del coach sanseverese e la successiva tripla di Sabin a svegliare, apparentemente, l’Allianz da un secondo quarto non brillante come il precedente. Dall’altro lato del parquet, gli ospiti non mollano e grazie alle individualità e centimetri degli americani mettono pressione alla Cestistica ristabilendo la parità assoluta del 27 – 27 e 32 – 32 per poi andare addirittura sul 32 – 38 grazie alle due triple del play Meluzzi. Chieti ha trovato i canestri oltre che per propri meriti anche perché l’Allianz ha forzato troppe volte il tiro, si è disunita preferendo il singolo e con un atteggiamento difensivo da rivedere. Si va al riposo sul: 36 – 42. Al ritorno, Ty Sabin prende in mano la situazione e con due triple più il libero aggiuntivo fa 43 – 43. Per la formazione abruzzese è invece Meluzzi a comportarsi da leader constatate le realizzazioni difficili e da tre punti realizzate con facilità e caparbietà. Sebbene i ritmi siano buoni si susseguono, dai due roster, tanti errori a vantaggio della Lux, tuttavia il terzo parziale per San Severo non è poi così male: 54 – 56. Ancora una volta è Sabin a prendersi la scena; l’americano è un cecchino da ogni lato lontano del parquet e nonostante Alacrum sia in uno stato di grazia la Cestistica è ancorata all’avversaria grazie anche ad una granitica difesa. Chieti, al netto di un girone già scritto, non ha niente da perdere ed attacca con convinzione e costringe i Neri, ogni tanto, a forzare tiri e giocate. Sabin e Tortù hanno la stessa aggressività degli avversari e per l’ennesima volta si ritorna in parità 69 – 69 a –3’. Negli ultimi minuti succede di tutto, è il parziale è ciò che conta. 73 – 69. Una vittoria stoica. Una vittoria storica.



PROSSIMO APPUNTAMENTO – Lignano Sabbiadoro ‘aspetta’ l’Allianz Pazienza dal 24 settembre. Ci sarà da divertirsi!





IL TABELLINO – Allianz Pazienza San Severo – LUX Chieti 73-69 (22-16, 14-26, 18-14, 19-13)

Allianz Pazienza San Severo: Ty Sabin 27 (3/5, 6/12), Lorenzo Tortu 16 (4/9, 1/2), Michele Serpilli 10 (2/3, 2/4), Samuele Moretti 6 (1/1, 0/0), Gabriele Berra 5 (1/3, 1/3), Tommaso De gregori 4 (2/2, 0/0), Antonino Sabatino 3 (0/1, 1/5), Matteo Chiapparini 2 (1/1, 0/0), Goce Petrushevski 0 (0/1, 0/0), Matteo Piccoli 0 (0/0, 0/3), Alessandro Bertini 0 (0/0, 0/1), Federico Fatone 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 14 – Rimbalzi: 29 6 + 23 (Matteo Piccoli 7) – Assist: 18 (Ty Sabin, Antonino Sabatino 6) LUX Chieti: Dalan Ancrum 18 (3/6, 2/3), Davide Meluzzi 17 (3/7, 3/5), Cameron Jackson 10 (2/4, 1/2), Kiryl Tsetserukou 7 (2/6, 0/0), Tomas Woldetensae 5 (2/3, 0/1), Matteo Graziani 5 (1/3, 0/1), Alessandro Amici 4 (1/4, 0/1), Simone Aromando 2 (1/3, 0/0), Nemanja Dincic 1 (0/0, 0/1), Luca Cocciaretto 0 (0/0, 0/0), Saverio Bartoli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 29 – Rimbalzi: 37 11 + 26 (Cameron Jackson 11) – Assist: 11 (Davide Meluzzi 3)

Ciro Mancino

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo