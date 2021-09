CALCIO – ECCELLENZA -CUORE E GRINTA SAN SEVERO: MANFREDONIA BATTUTO 2-1, IL DERBY È GIALLOGRANATA

CUORE E GRINTA SAN SEVERO: MANFREDONIA BATTUTO 2-1, IL DERBY È GIALLOGRANATA

Seconda vittoria consecutiva in campionato per il San Severo Calcio che al “Ricciardelli” supera in rimonta 2-1 il Manfredonia. Sipontini in vantaggio al 43′ con Monopoli, giallogranata in gol con Lamatrice e l’ex Morra nella ripresa.

Il primo squillo è di marca sipontina, con la conclusione dal limite di Cicerelli che termina alta. Con il passare del tempo sale in cattedra il San Severo che alla mezz’ora sfiora il vantaggio con Cruz, ben servito da De Vivo. Un minuto più tardi cross di Consolazio dalla destra, Cruz di testa manda alto. Al 31′ gran botta di capitan De Vivo, Sarri si supera per deviare in angolo. Alla prima occasione il Manfredonia passa in vantaggio al 43′ con Monopoli che sfrutta a dovere un batti e ribatti in area. La replica dei giallogranata è immediata con Consolazio che di testa coglie la traversa sugli sviluppi di una punizione calciata da De Vivo. Niente più per la prima frazione che si conclude con il vantaggio dei sipontini.

La ripresa si apre con un avvicendamento tra le fila giallogranata con l’ingresso di Carella al posto di Equestre. Al 3′ conclusione di Consolazio ad incrociare, palla che termina di poco alta. Bonetti prova a ridisegnare in campo i suoi inserendo dentro anche Nicodemo per Feltre. E proprio dai piedi di Nicodemo nasce l’azione che porta al gol del pareggio di Lamatrice al 15′. Il Manfredonia arretra il proprio raggio d’azione, lasciando il pallino del gioco in mano ai giallogranata che dopo diversi tentativi trovano il gol del vantaggio al 29′: punizione di De Vivo da posizione defilata, Sarri non trattiene favorendo il tap-in vincente di Morra che in manda in estasi il pubblico di casa. Nel finale il San Severo rischia poco e niente: termina 2-1 con gli uomini di mister Bonetti che in virtù di questo risultato salgono a quota 6 punti in coabitazione di Barletta e Corato.

E proprio domenica prossima, sul neutro di Canosa, è in programma la sfida ai biancorossi.

IL TABELLINO

Campionato di Eccellenza pugliese – 2° giornata; Data e ora 19.09.2021, ore 15:30 – Campo sportivo “Ricciardelli” di San Severo

SAN SEVERO CALCIO-MANFREDONIA CALCIO 2-1

Reti: 43′ p.t. Monopoli (MF), 15′ s.t. Lamatrice, 29′ s.t. Morra (SS).

SAN SEVERO CALCIO: Equestre (1′ s.t. Carella), Morra, Visani, Pissinis, Cruz (39′ s.t. De Cotiis), Consolazio, De Vivo, Feltre (9′ s.t. Nicodemo), Garcia, Lamatrice, Grasso. A disposizione: Minucci, Abissinia, Villani, Torraco, Cakoni, Bisceglie. Allenatore: Francesco Bonetti.

MANFREDONIA CALCIO: Sarri, Manna, Armiento, Partipilo, Colangione, Cicerelli, Monopoli, Mastropasqua (37′ s.t. Prota), Ingredda (35′ s.t. Stoppiello), Salvemini, Eletto. A disposizione: Mascolo, Sementino, Roberti, D’Amico, Mastrogiacomo, Roberto, De Nittis. Allenatore: Celestino Ricucci.

Arbitro: Sig. Luca Schifone – sezione di Taranto; 1° assistente: Sig. Fabio Santo – sezione di Barletta; 2° assistente: Sig. Giuseppe Dellaquila – sezione di Barletta.

Note: Pomeriggio soleggiato, temperatura intorno ai 30°. Spettatori 200 circa, di cui 50 ospiti.

Ammoniti: Pissinis, Grasso (SS); Monopoli, Ingredda, Cicerelli, Prota (MF).

Espulsi: /.

Recupero: 2′ p.t.; 5′ s.t.

Ignazio Silvestri

Ufficio Stampa A.S.D. San Severo Calcio