CALCIO SERIE C – SOLO UN RIGORE NEGA AL FOGGIA LA VITTORIA A LATINA

Di Lino Mongiello

Latina, 19 settembre 2021. A pochi minuti dal termine dei 90’ regolamentari il Foggia vede svanire il primo colpo esterno della stagione. Il generoso calcio di rigore concesso alla compagine pontina viene trasformato da Tessiore e la gara termina 1-1. Nell’occasione c’è stata anche l’espulsione di Martino reo della presunta trattenuta ai danni di Sane. Al Foggia, purtroppo si sapeva, manca quella continuità di rendimento che dovrebbe perfezionarsi col passare delle giornate. La squadra, quasi interamente rinnovata, deve acquisire la mentalità e i dettami di Mister Zeman e, soprattutto, qualche elemento importante e di primo piano dovrà “decidersi” a lavorare più in funzione collettiva rispetto a quella individuale. Nonostante tutto i rossoneri, dopo i primi sofferti 20’ che hanno visto la difesa soffrire gli attacchi dei padroni di casa, complice un centrocampo non sempre all’altezza della situazione, hanno colpito alla prima vera occasione. Dicevamo i primi 20’ … In effetti è sembrato di rivedere il match con la Turris. Centrocampo soft e distratto con qualche pallone di troppo “concesso” agli avversari e la retroguardia in balìa di Carletti e Rosseti che per fortuna trovavano sulla loro strada un Alastra in giornata di vena. Un paio di interventi dell’estremo difensore ospite evitava la capitolazione. E solo dopo lo stop per il gran caldo (24’) del Sig. Bitonti per consentire ai ventidue di rifiatare e dissetarsi il Foggia cambiava marcia. La combinazione tra Sciacca e Gallo veniva conclusa con il preciso cross per l’inzuccata di Ferrante (29’) che non lasciava scampo a Cardinali. Lo 0-1 gasava i rossoneri che provavano a siglare il gol dello 0-2. Gallo (38’) da ottima posizione trovava l’involontaria deviazione di Di Grazia e l’azione svaniva. Il Latina provava a riprendere il risultato ma nei primi 45’, dopo i primi 20’ scoppiettanti, collezionava solo calci d’angolo (7-0). In avvio di ripresa Zeman inserisce Merola per Di Grazia. Il Foggia continua ad amministra il match provando a sferrare il colpo del ko. E’ anche sfortunato con Pettermann (8’). Il calcio di punizione del centrocampista si stampa contro la traversa e Merola non trova la porta. Nell’immediato ribaltamento di fronte Rosseti (9’) si trova a tu per tu con Alastra e si fa deviare il tiro del possibile 1-1. Il Foggia spinge ancora. Nicoletti (17’) sbaglia la conclusione dopo l’uno-due con Curcio. Lo stesso Curcio (27’) da posizione impossibile manda la sfera contro la traversa con un velenoso tiro-cross. Qualche minuto dopo (32’) ci prova ancora inutilmente. Non avendo più nulla da perdere Mister Bedetti cambia gli attaccanti titolari e la maggior freschezza produce ottimi risultati. Rossi (38’) fa tutto bene tranne il diagonale conclusivo e poi Sane (40’) lanciato a rete, appena “toccato” da Martino crolla in area. Il direttore di gara non ha dubbi: estrae il “rosso” per il difensore rossonero e concede la massima punizione al Latina. Tessiore (41’) dal dischetto non perdona e sigla l’1-1. La beffa è per il Foggia che avrebbe potuto tranquillamente portare a casa vittoria e tre punti. Le disattenzioni, purtroppo, spesso si pagano.

LATINA – FOGGIA 1-1

LATINA (4-4-2): Cardinali 5.5; Ercolano 5.5 (1’ st Teraschi 6.5), De Santis 5.5, Esposito 5.5, Nicolao 6; Di Livio 5.5 (13’ st Rossi 6), Amadio 6, Spinozzi 5.5 (13’ st Marcucci 6), Tessiore 5.5; Carletti 5.5 (36’ st Sane 6), Rosseti 5.5 (20’ st Mascia 6.5). In panchina: Alonzi, Giorgini, Ricci, Barberini, Celli, Atiagli, Jefferson,. Allenatore: Bedetti, al posto dello squalificato Di Donato) 6.

FOGGIA (4-3-3): Alastra 6.5; Martino 5, Girasole 6, Sciacca 6, Nicoletti 6.5; Petermann 6.5, Gallo 6, Rocca 6 (33’ st Ballarini 5); Curcio 6.5 (33’ st Merkaj 5), Ferrante 6.5 (42’ st Garattoni sv), Di Grazia 6 (1’ st Merola 5). In panchina: Volpe, Rizzo Pinna, Vigolo, Garofalo, Di Jenno, Tuzzo. Allenatore: Zeman 6.

ARBITRO: Bitonti di Bologna 5.5.

RETI: 29’ pt Ferrante, 41’ st Tessiore (rig.).

NOTE: cielo sereno e giornata afosa. Terreno in discrete condizioni. Spettatori 2.000 circa. Espulso Martino (40’ st) per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Curcio, Esposito, Teraschi, Petermann, Merola. Angoli: 8-2 per il Latina. Recupero: 2′, 5′.