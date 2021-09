CRONACA, MANFREDONIA, SAN SEVERO, SAN GIOVANNI ROTONDO, VIESTE, CERIGNOLA, SAN SEVERO, LUCERA, ORTA NOVA – QUESTURA DI FOGGIA, LE MISURE DI PREVENZIONE

QUESTURA DI FOGGIA. ATTIVITA’ MISURE DI PREVENZIONE

Nel mese di settembre 2021, l’Ufficio Misure di Prevenzione della Questura di Foggia ha emesso 11 AVVISI ORALI nei confronti di soggetti caratterizzati da una pericolosità sociale attuale e concreta.

In particolare, su segnalazione delle Compagnie territoriali dell’Arma dei Carabinieri, il Questore della Provincia di Foggia ha disposto 6 avvisi orali nei confronti di altrettanti soggetti con precedenti di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio, stanziali nel territorio del Gargano precisamente nella zona di Manfredonia, San giovanni Rotondo e Vieste.

Gli altri cinque avvisi orali sono stati eseguiti in seguito a specifica proposta dei Commissariati di zona nei confronti di 4 soggetti di Cerignola, resisi responsabili di una serie di reati contro il patrimonio e violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e di uno di San Severo con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e detenzione abusiva di armi.

Inoltre il Questore ha emesso su proposta del Compartimento Polfer, Sezione Foggia, un foglio di via obbligatorio dal Comune di Foggia nei confronti di un cittadino lucerino che, si è reso responsabile del reato di danneggiamento ai danni dell’edicola situata nell’atrio biglietteria della Stazione Ferroviaria di Foggia.

Un altro foglio di via obbligatoro dal Comune di Monte Sant’Angelo è stato emesso, su proposta della Stazione Carabinieri di Monte Sant’Angelo, nei confronti di un residente ad Orta Nova, che nel comune di Monte Sant’Angelo, si è reso responsabile del reato di furto.