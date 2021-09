SAN SEVERO – Cinque libri di testo del concittadino Massimo Cassano, adottati dal MIUR per le scuole superiori

Cinque libri di testo del concittadino Massimo Cassano, adottati dal MIUR per le scuole superiori

Il concittadino Massimo Cassano, già noto ai nostri lettori per l’attività di formazione nelle Università e le tante pubblicazioni (24) di successo nazionale in ambito Automotive, ha reso noto che per l’anno 2021-2022 il MIUR ha scelto e adottato 5 suoi libri per le scuole superiori ad indirizzo IPSIA, industria e artigianato, manutenzione dei mezzi di trasporto. Nello specifico ecco la lista dei 5 libri, editi da Sandit Libri.

1) APPRENDISTA MECCATRONICO

2) IL MANUALE DELL’AUTORIPARATORE

3) TECNICHE DI SALDATURA

4) APPRENDISTA SALDATORE

5) ELETTROTECNICA FACILE

Per la consultazione completa delle adozioni scolastiche ecco il link di riferimento:

www.adozioniaie.it/ricerca.html

(inserendo il nome dell’editore Sandit Libri e il nome dell’autore Massimo Cassano)