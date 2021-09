SAN SEVERO – CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale Ciro Cataneo, ai sensi dell’art. 39 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000, e degli articoli 33, 34 e 35 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, dell’art. 8 del vigente Statuto Comunale ha convocato il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per le ore 10,00 di mercoledì 22 settembre 2021 e, in seconda convocazione, per le ore 18,30 di giovedì 23 settembre 2021, presso la Sala Consiliare “Luigi Allegato” del Palazzo di Città per la trattazione dei seguenti accapi:

Comunicazioni;

1. Surroga Consiglieri comunali Maria, Addolorata Romano con Antonio Giuseppe Bubba e Leonardo Irmici con Fabiola Florio;

2. Istituzione del Registro comunale dei tumori – Mozione;

3. Proposte operative in riferimento all’intervento denominato “S.S. 16 Adriatica – Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra San Severo e Foggia” – O.d.G.

4. Approvazione verbali delle sedute precedenti: n. 2 del 19.04.2021, n. 3 del 22.04.2021, n. 4 del 28.05.2021, n. 5 del 31.05.2021, n. 6 del 05.07.2021, n. 7 del 08.07.2021, n. 8 del 26.07.2021 e n. 9 del 27.07.2021;

5. Regolamento per la concessione di benefici a nuove attività economiche che si insediano nel centro storico del comune di San Severo – Approvazione;

6. Stazione Elettrica 380/150 Kv di San Severo – Variante tracciato tubazione di scarico – Soggetto Proponente: Terna Rete Italia S.P.A. – Approvazione progetto definitivo – Apposizione vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 8 L.R. n. 3/2005 e ss mm. ed ii. e dpr 327/2001 e ss. mm. ed ii.;

7. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del d.l.vo n.267 del 2000 – Sentenza n.633 del 12 marzo 2021 del Tribunale di Foggia.

8. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del d.l.vo n.267 del 2000 – Sentenza n.102 del 2021 del Giudice di Pace di San Severo;

9. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del d.l.vo n.267 del 2000 – Sentenza n.151 del 17 novembre 2020 del Giudice di Pace di San Severo;

10. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del d.l.vo n.267 del 2000 – Sentenza n.162 del 13 luglio 2021 del Giudice di Pace di San Severo.

SAN SEVERO, 20 settembre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo