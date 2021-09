SAN SEVERO – Martedì 21 settembre in Piazza Municipio l’iniziativa di sensibilizzazione e di solidarietà “MARATONA VIRTUALE ALZHEIMER”

Nel corso di questa estate, l’Associazione di Volontariato “Umanità Nuova – La Casa dei sogni”, che opera da anni nel nostro territorio per rendere migliore la vita delle persone con demenza e delle loro famiglie, al fine di venire incontro al bisogno di ritrovarsi e cercare di sconfiggere il senso di solitudine che, soprattutto, in momenti come l’estate si accentua nelle persone anziane, sole e fragili, sta realizzando, con il sostegno del Comune di San Severo, la collaborazione con l’Ufficio delle Politiche Sociali del Comune ed il coordinamento della Consulta delle Associazioni, il progetto:

“Incontri d’Agosto – estate 2021”, in rete con altre realtà associative: Croce Rossa, Esperti in campo Marco Cavallo, casa Sankara, il Baobab, Caritas San Severo e la Parrocchia San Giuseppe Artigiano.

Nel progetto, per celebrare insieme alla comunità sanseverese la XXIX Giornata Mondiale Alzheimer del 21 settembre 2021, si è deciso di aderire all’iniziativa di sensibilizzazione e di solidarietà a carattere nazionale della “MARATONA VIRTUALE ALZHEIMER”, promossa dalla Fondazione Maratona Alzheimer di Mercato Saraceno (FC), condividendo i medesimi obiettivi: “Supportare i bisogni delle persone con malattia di Alzheimer e altre forme di demenza, affinché possano essere riconosciuti ed esercitati i loro diritti, quali diritti inalienabili propri di ogni essere umano, garantendo loro servizi e assistenza nel rispetto della dignità della persona, compreso il diritto a non veder ignorato il proprio mondo interiore, fatto di sentimenti, vissuti, relazioni, luoghi, abitudini”.

A tal fine, la stessa Fondazione ha promosso anche una “Petizione nazionale per il diritto alla cura delle persone con l’Alzheimer” che verrà letta durante la serata e potrà essere sottoscritta durante la manifestazione cittadina organizzata a San Severo martedì 21 settembre, in piazza Municipio, con raduno e organizzazione delle associazioni aderenti alle ore 17,00 ed avvio delle attività alle ore 18.00 fino alle ore 20.30.

Il programma dell’iniziativa cittadina è sicuramente interessante e coinvolgente:

– i partecipanti saranno accolti con la musica a cura dei maestri Massimo Cianciaruso e Giuseppe Chiappinelli, dalla lettura di poesie a tema, da parte dell’Associazione culturale Il Baobab e dai palloncini color viola, il colore che richiama le patologie relative alla demenza, dello scultore palloncini modellabili Lorenzo Irmici;

– dopo i saluti e presentazione della serata da parte della Presidente dell’ODV “La casa dei sogni” Antonella de Litteriis, successivamente interverranno: l’Assessore alle Politiche Sociali Simona Venditti con la presentazione del progetto “A te ci penso io”;

– Luigi Ariano, Responsabile Ambulatorio di Diagnosi e cura delle demenze S.C. Geriatria PO Lucera Policlinico di Foggia, sull’importanza della prevenzione;

– Fabio Mucilli, Dirigente Area Urbanistica e Attività Produttive, sulla progettualità per San Severo città amica;

– modera la serata la Direttrice del MAT Elena Antonacci.

Sarà presente anche l’Ambasciatrice alla Gentilezza Arcangela de Vivo.

A seguire, sono previste attività di animazione da parte delle associazioni aderenti: AVO, Autismo San Severo, AEOP, ANTEA, Uniti San Severo, Croce Rossa, Esperti in campo Marco Cavallo, il Baobab, Club Vespa San Severo Nord e ASD Nordik Walking San Severo. Per l’occasione, il MAT partecipa con l’illuminazione di viola delle finestre esposte su Corso Gramsci.

SAN SEVERO, 20 settembre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo