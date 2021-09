110 nuovi casi di Covid in Puglia, aumentano ancora i ricoverati: 196 in area non critica e 22 in terapia intensiva

110 nuovi casi di Covid in Puglia su 14.436 test giornalieri e una persona deceduta. Questi i dati del bollettino pugliese del 21 settembre. I contagi sono così suddivisi per provincia: 13 nel Barese, 15 nella Bat, 12 nel Brindisino, 19 nel Foggiano, 47 nel Leccese e 17 nel Tarantino. Un residente fuori regione e -14 di provincia in definizione. Sono 3.125 le persone attualmente positive, 196 ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva.