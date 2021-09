CERIGNOLA – Disposto DASPO “Whilly” nei confronti di un pregiudicato di Cerignola

Disposto DASPO “Whilly” nei confronti di un pregiudicato di Cerignola(FG).

Agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Foggia hanno eseguito il provvedimento del Questore di Daspo Urbano nei confronti di un soggetto con numerosi precedenti di polizia, arrestato in esecuzione di una misura cautelare per il reato di lesioni aggravate, avvenute all’esterno di un noto esercizio commerciale del capoluogo.

Il predetto, nel mese di luglio, utilizzando un tirapugni ha aggredito e colpito, anche con calci un avventore di un bar cittadino, procurandogli gravi lesioni.

Il grave comportamento commesso dal predetto ha consentito di applicare la nuova norma, recentemente introdotta, che prevede in questi casi nei confronti del citato, il divieto di accesso e stazionamento per un anno a tutti i locali di intrattenimento situati in questa provincia.

Il provvedimento, in questione, è stato adottato anche sulla base degli accertamenti investigativi coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia e svolti nell’immediatezza dei fatti dal personale della D.I.G.O.S e della Squadra Mobile intervenuto sul posto.

21.09.2021