SAN SEVERO – PUBBLICATA LA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA SCUOLA ANDREA PAZIENZA. IMPORTO A BASE DI GARA DI QUASI 1 MILIONE E 200MILA EURO

In data odierna, il sito della Provincia di Foggia nella sezione APPALTI, ha pubblicato un importante bando di gara.

Si tratta della procedura aperta telematica (con scadenza 25 ottobre) per l’affidamento degli interventi per l’efficientamento energetico per il plesso scolastico di Via Lucera in uso alla Scuola dell’Infanzia e di primo grado Andrea Pazienza – Programma Operativo Regione Puglia 2014 – 2020 – Asse Prioritario IV Energia sostenibile e qualità della vita – Azione 4.1. L’importo a base di gara è di 1.187.750,07 euro.

“Un altro passo in avanti – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco Salvatore Margiotta e l’Assessore ai lavori Pubblici Luigi Montorio – per il miglioramento strutturale dei nostri plessi scolastici, interverremo in un istituto che ospita centinaia di ragazzi della nostra città, migliorandone la sicurezza ed assicurando nel contempo una maggiore qualità della scuola”.

Responsabile Unico del Procedimento è Concetta Zuccarino, dipendente del Comune di San Severo.

SAN SEVERO, 21 SETTEMBRE 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo