FOGGIA – IL 24 SETTEMBRE LA PRESENTAZIONE  DEL VOLUME “LA CURA” DI OSCAR RAMIREZ DOLCET E BARTOLOMEO SMALDONE 

COMUNICATO STAMPA DEL 20 settembre 2021

PRESENTAZIONE VOLUME “ LA CURA “ di

OSCAR RAMIREZ DOLCET E BARTOLOMEO SMALDONE

Si comunica che in data 24 SETTEMBRE 2021 alle ore 19,00 presso l’ Anfiteatro di Parco Città ci sarà la presentazione dell libro dal titolo “ LA CURA,” composto a quattro mani dal poeta scrittore Bartolomeo Smaldone con il giornalista scrittore catalano Oscar Ramirez Dolcet,

Il titolo del volume,edito in versione bilingue (italiano e catalano) è evocativo dell’amicizia tra Oscar e Franco Battiato, ed è un volume di fotografie, quelle scattate da Oscar nel corso dei suoi viaggi in giro per il mondo, e di testi scritti da Bartolomeo sulla scorta delle evocazioni suscitate dalla bellezza straordinaria delle immagini.

Il libro, al quale hanno contribuito anche Blanca Ferrer, Judith Mata e lo scultore Rufino Mesa, è stato presentato in anteprima assoluta nel corso della cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio Letterario Filippo Sanna, che si è svolto il cinque giugno u.s. presso il teatro Flavio Vespasiano di Rieti.

Moderatore sarà il poeta Alfonso Graziano mentre coordinerà l’evento la Past Presidente Rosa d’Onofrio

Il libro è stato già presentato a Rieti, Reus(Spagna), Altafulla(Spagna), Nuoro,Berchidda, Siniscola, Ischia, Procida, Spinazzola, Altamura e dopo Foggia andrà a Fermo, Piacenza, Tarragona(Spagna) ed in altri Centri.

Tutti i proventi derivanti dalla vendita di questo volume saranno interamente devoluti all’Associazione di promozione sociale “ Il sorriso di Filippo” con sede in Rieti. Il sorriso di Filippo è un’Associazione di promozione sociale nata per ricordare Filippo Sanna, rimasto vittima nel sisma di Amatrice del 24 Agosto 2016.

Foggia, 20 settembre 2021