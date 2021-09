SAN SEVERO – IL MESSAGGIO DEL SINDACO MIGLIO PER LA FESTA DI SAN SEVERO VESCOVO

In occasione della Festa di San Severo Vescovo, Patrono della Diocesi di San Severo, il Sindaco di San Severo, Avv. Francesco Miglio, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Il 25 settembre ricordiamo San Severo Vescovo, Patrono della nostra Diocesi, e mi è impossibile non pensare a tutti Voi, Carissime Concittadine e Carissimi Concittadini.

Anche quest’anno dovremo contenere la voglia di far festa entro i limiti stabiliti dalle Autorità Sanitarie, dal momento che il virus SARS-Cov-2 non è ancora sconfitto.

Gli esiti positivi della campagna vaccinale ci portano ad essere cautamente ottimisti, facendoci sperare in un non lontano ritorno alla vita di sempre.

Ad ogni modo, la pandemia non potrà mai farci dimenticare la nostra storia e la nostra identità, profondamente ispirata ai Valori del Cristianesimo.

La figura di Severo è un esempio anche per noi, donne e uomini del XXI secolo, perché il grande Vescovo di Napoli, seppe affrontare , con Fede e Carità verso tutti, le grandi prove del suo tempo. Il Santo Pastore fu un grande evangelizzatore ed un uomo di profonda cultura, che seppe diventare un importante punto di riferimento, nel IV secolo, per tutta l’Italia Meridionale.

Possiamo, di certo, essere fieri che la nostra Città porti il Suo nome, e possiamo prendere da Lui esempio per affrontare con determinazione le molte prove della vita, divenuta certamente più difficile, non solo a causa della epidemia, ma anche per gli attacchi che giungono al nostro Popolo dalla criminalità.

Continuiamo ad operare con quel senso civico che ci contraddistingue, con quell’impegno civile che saprà farci avere la meglio contro l’anti-Stato.

Sapete bene, che io lotto con Voi, in prima linea, da sempre!

Ed in questo giorno di fede e di amore per il bel nome della nostra Città Vi giunga la fermezza dei miei propositi per un San Severo migliore da consegnare ai nostri figli.”

San Severo, 21 settembre 2021

Il PORTAVOCE del SINDACO

Avv. Dario de Letteriis