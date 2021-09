SAN SEVERO – LA SCUOLA CALCIO DELLA GIOVENTU’ SAN SEVERO

Queste sono le prime parole del presidente de Lallo, che continua:



Sin dai primi giorni di questa nuova stagione, ci siamo subito trovati di fronte a dei numeri totalmente diversi a quelli della passata stagione. Tantissimi volti nuovi hanno invaso i primi giorni di raduno, costringendoci a correre ai ripari ed a chiamare altri tecnici e collaboratori qualificati.

Sarà la nostra programmazione, sarà la nostra serietà, sarà la nostra professionalità nell’affrontare le cose, sarà la nostra passione per questo sport e per i ragazzi.. molti genitori ci scelgono e questo è per noi motivo di vanto e di orgoglio. Non smetteremo mai di regalare ai nostri ragazzi tutte le emozioni che questo sport può donare.



Da questa stagione la Gioventu Calcio San Severo ha avviato un serie di promozioni per venire incontro alle esigenze dei genitori, in questo periodo post COVID:

-GRATIS i mesi di settembre-ottobre;

-GRATIS i bambini nati nel 2017;

-GRATIS il calcio femminile;

Si paga solo l’iscrizione e in regalo la polo di rappresentanza.

Inoltre da novembre puoi decidere se pagare mensilmente oppure in due rate.

SI RINGRAZIA LO SPONSOR UFFICIALE DELLA SCUOLA CALCIO:

ECO POL CENTRO INFISSI DI PIETRO KUBIK

LO SPONSOR DELLA JUNIORES:

GOLDEN FRUIT DEI FRATELLI TORTORELLI

LO SPONSOR DELLA PRIMA SQUADRA:

PEGASO DEI FRATELLI FONTANELLO E IADEVAIO