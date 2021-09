VASTO MARINA – DUE LADRI DI MOTO DI SAN SEVERO ARRESTATI DOPO UN INSEGUIMENTO. SONO UN 34ENNE ED UN 18ENNE

Sono due gli arresti eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Vasto per l’episodio del furto di due moto avvenuto in centro.

I due mezzi sono stati caricati a bordo di un furgone e dopo un inseguimento i malviventi sono stati acciuffati dai Carabinieri negli spazi esterni del Complesso Fortunato, in località San Tommaso alla Marina, nei pressi degli impianti sportivi della zona.

Sui social, da stamane, girano video di alcune fasi dell’inseguimento e dell’arresto, riprese da un appartamento dell’area.

La ricostruzione – Nel tardo pomeriggio di ieri 21 settembre i Carabinieri del NORM – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vasto, hanno arrestato due persone di San Severo (FG), un 34enne L.S. ed un 18enne R.T. per il reato di furto aggravato di due motoveicoli.

L’attività nasce da una segnalazione da parte di un privato cittadino il quale notava in Piazza Rossetti di Vasto, in prossimità della sede del comando della Polizia Municipale, un furgone, poi risultato preso a noleggio in San Severo (FG), con tre persone che erano intenti a caricare due motoveicoli, una Honda

African Twin ed un Scooter Yamaha T-Max. I movimenti dei tre, seppur disinvolti, non passavano inosservati al cittadino, il quale segnalava l’accaduto all’utenza 112.

Sul posto interveniva una pattuglia del Norm, appreso che il furgone si era allontanato da pochi minuti, si poneva alla ricerca dello stesso, rintracciandolo in Vasto Marina sulla Statale Adriatica con direzione sud.

Alla vista dell’equipaggio i tre occupanti del furgone, defilandosi nelle stradine adiacenti, scendevano dal mezzo per darsi alla fuga nelle campagne circostanti, risultata vana per due di loro, in quanto prontamente bloccati dai Carabinieri, mentre il terzo riusciva a dileguarsi. Recuperato il furgone con i motoveicoli a bordo, si appurava che gli stessi erano di proprietà di un agente della Polizia Municipale e di un geometra comunale, i quali avevano parcheggiato nei pressi dell’edificio comunale per recarsi in servizio presso i rispettivi uffici.

L’arresto di entrambi è stato convalidato dalla locale A.G. nel primo pomeriggio di oggi.

FONTE VASTO