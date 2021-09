su 12.280 test giornalieri. 4 i morti. Questi i dati del bollettino del 23 settembre. I contagi sono così suddivisi: 22 nel Barese, 33 nella Bat, 16 nel Brindisino, 20 nel Foggiano, 41 nel Leccese e 8 nel Tarantino. Residenti fuori regione: -2. Sono 3.024 le persone attualmente positive, 176 ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva.