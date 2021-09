O.D.G. S.S. 16 IN CONSIGLIO COMUNALE: LA DICHIARAZIONE DEL SINDACO MIGLIO.

Questa sera il Consiglio Comunale è chiamato a discutere, tra i vari argomenti, un punto all’Ordine del Giorno che riguarda “Proposte operative in riferimento all’intervento denominato “S.S. 16 Adriatica – Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra San Severo e Foggia” – O.d.G.”.

Nel merito il Sindaco Francesco Miglio ha rilasciato la seguente dichiarazione.

“Esprimo la soddisfazione ed il compiacimento per l’inserimento all’O.d.G. del C.C. dell’accapo relativo alla S.S. 16, Si tratta di un argomento che è frutto della convergenza tra tutte le forze politiche intervenuta nella precedente seduta del Consiglio Comunale, in cui tutti i gruppi avevano concordato un documento unitario. Nella successiva riunione dei capi gruppo consiliari, appositamente convocata dal Presidente Cataneo, è stato conseguentemente adottato un O.D.G. che contiene tre punti fondamentali: l’auspicio di una decisa accelerazione della procedura di cantierizzazione dell’intervento; l’auspicio che la realizzazione di questa importante infrastruttura per 130 milioni possa risultare anche una valida opportunità per le maestranze e le aziende del territorio, specie sotto il profilo occupazionale; la possibilità di percorrere in maniera del tutto gratuita il tratto autostradale tra San Severo e Foggia e viceversa, nell’attesa che vengano avviati e conclusi i lavori. Tale concessione permetterebbe un deciso snellimento del traffico sulla SS. 16 con una drastica diminuzione di incidenti. Per le vie brevi ho sentito anche il Prefetto di Foggia Carmine Esposito al quale ho preannunciato la delibera del C.C. Ho anche chiesto un suo autorevole intervento con ANAS e ASPI (Autostrade per l’Italia) l’azzeramento del pedaggio nel tratto San Severo – Foggia. L’auspicio è che l’appello del C.C. di San Severo venga raccolto. A tutti i nostri rappresentanti istituzionali, ad ogni livello e di ogni colore politico, chiedo forte impegno e collaborazione: l’obiettivo è e resta quello di cantierizzare nel più breve tempo i lavori di riqualificazione della S.S. 16 San – Severo – Foggia”.

SAN SEVERO, 23 settembre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo