FOGGIA – MOVIDA, LA POLIZIA CONTROLLA E SANZIONA

COMUNICATO STAMPA

Nel corso degli ultimi giorni, la Questura e la Polizia Locale di Foggia hanno effettuato specifici controlli nei confronti di esercizi pubblici e sale giochi nelle zone della “movida” e del “Quartiere Ferrovia”, per verificare il rispetto del divieto di gioco e vendita di alcool ai minori e quello della normativa anti-covid.

Diverse sono state le attività sanzionate. In particolare:

– in una “cicchetteria” sita in Piazza Mercato, una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria” ha sorpreso il personale del locale che serviva alcol a due minorenni. Il titolare dell’attività è stato contravvenzionato e dovrà pagare una sanzione di 333 euro. Dato che lo stesso esercizio commerciale era stato già contravvenzionato in passato per fatti analoghi, scatterà la sospensione della licenza;

– una sala slot sita nel “Quartiere Ferrovia” è stata trovata completamente incustodita, tanto che chiunque poteva accedervi senza alcun controllo né sull’età, né sul possesso del green-pass. Il titolare della sala è stato contravvenzionato e dovrà pagare una sanzione di 1.000 euro. Trattandosi di una grave violazione e considerato che l’attività era stata oggetto di precedenti sanzioni per gli stessi motivi, anche in questo caso seguirà la chiusura del locale;

– in una rivendita di tabacchi sita in pieno centro, è stata riscontrata la presenza di un numero di video slot superiore a quello previsto dall’autorizzazione comunale ed è stato sorpreso un avventore intento a giocare non munito di green pass; è stato inoltre riscontrato che non era garantita la necessaria divisione tra l’attività commerciale e la zona gioco, prevista dalla normativa a tutela dei minori. Sia il titolare che l’avventore sono stati contravvenzionati e dovranno rispettivamente pagare una sanzione di 1.000 euro e 400 euro;

– nella zona dei “Quartieri Settecenteschi” è stata controllata una sala scommesse nella quale era presente una cliente priva del green pass, motivo per il quale la stessa è stata sanzionata, unitamente al preposto all’attività. Per entrambi la sanzione ammonta a 400 euro.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni in particolare nelle ore serali