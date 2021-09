APRICENA – La grande Boxe approda questa sera ad Apricena con l’incontro internazionale Italia vs Albania. Ospite d’onore e commentatore a bordo ring il campione del Mondo Patrizio Oliva

La grande Boxe approda questa sera ad Apricena con l’incontro internazionale Italia vs Albania

Il grande pugilato approda ad Apricena. L’appuntamento è per questa sera 25 settembre 2021 a partire dalle 19.30 in piazza Giovanni Paolo II con ingresso gratuito. Ospite d’onore e commentatore a bordo ring sarà il campione olimpico e campione del mondo Patrizio Oliva. La città della pietra ospiterà questa sera la prima edizione del Trofeo ITALIA-ALBANIA, organizzato dall’Asd Pugilistica Di Mauro-Minchillo-Manzaro. Sul ring sono in programma 7 incontri, si sfideranno i pugili dilettanti di Italia ed Albania. “Il sindaco Antonio Potenza – spiega il tecnico Enzo Mazzeo -, ha voluto concludere il cartellone estivo della città di Apricena con un evento di livello internazionale. Con l’occasione mi piace ricordare che la nobile arte non è solo uno sport ma uno stile di vita, una forma mentis. Uno sport che può servire oggi alle giovani generazioni per accrescere il senso della disciplina ed il rispetto per l’avversario. Sono sicuro che gli appassionati della nobile arte di Apricena apprezzeranno l’evento in programma”.