Covid: in Puglia un morto e 186 positivi, l’1,27% dei test. Sono 2.908 le persone attualmente positive

(ANSA) – BARI, 25 SET – Sono 186 i nuovi casi positivi registrati oggi in Puglia a fronte di 14.682 test con un tasso di positività dell’1,27%. Una persona è deceduta.

I nuovi casi di infezione si sono verificati: 65 in provincia di Bari; 28 nella Bat; 8 nel Brindisino, 29 nel Foggiano, 24 in provincia di Lecce, 26 in provincia di Taranto. Per sei pazienti la provincia è in via di definizione. Sono 2.908 le persone attualmente positive. (ANSA).